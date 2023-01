Record de fréquentation au Zoo de Beauval : 2 millions de visiteurs en 2022

Le ZooParc de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) a accueilli 2 millions de visiteurs en 2022, un record de fréquentation, en hausse de 43% par rapport à 2021, a annoncé à l'AFP son directeur Rodolphe Delord.

"Il y a 10 ans, nous avions fait 1 million de visiteurs avec l'arrivée des pandas. Depuis 2012 nous avons fait des investissements colossaux pour le bien-être des animaux et pour que les visiteurs passent un moment de rêve et d'émerveillement", a confié le directeur du site qui abrite 35.000 animaux de 800 espèces différentes sur 44 hectares.

"Depuis le Covid-19, les Français sont restés en France. Les visiteurs viennent chez nous se ressourcer en famille. Nous avons passé la barre des 2 millions de visiteurs en 2022", ce qui fait de Beauval un site de très forte attraction touristique en France, "c'est une énorme reconnaissance", se félicite-t-il.

"Nous sommes aujourd'hui reconnus comme un lieu de bien-être animal, de conservation de la biodiversité, de recherche scientifique. C'est pour cette raison que nous recevons des visiteurs toute l'année", a-t-il ajouté.

Les pandas Yuan Zi et Huan Huan avaient été prêtés pour dix ans à la France en 2012. Leur bail avait été prolongé jusqu'en 2024 en raison de la pandémie de Covid-19 et Beauval "espère" continuer à héberger les deux plantigrades après 2024.

Parmi leur progéniture, un panda né en 2017 (dont le jumeau n'avait pas été viable) a pour marraine Brigitte Macron et des jumelles nées à l'été 2021 ont pour parrain Kylian Mbappé.

Au printemps, les visiteurs découvriront La Grande Volière Sud-Américaine. "C'est une volière d'1,6 hectare, de 35 mètres de haut, la plus grande volière en Europe et certainement la deuxième au monde. "Seront présentés près de 500 oiseaux sud-américains, tous nés en parcs zoologiques dans des programmes de conservation en France et en Europe".

"Il y aura aussi des fourmiliers géants et des singes hurleurs. Les visiteurs se promèneront sur des passerelles en hauteur, sur des ponts de singes, les oiseaux seront au-dessus. Le public sera en immersion au milieu des oiseaux", a indiqué Rodolphe Delord.

A l'origine simple parc ornithologique créé en 1980, Beauval était devenu un zoo avec l'achat de premiers félins en 1989. C'est l'arrivée de deux rares tigres blancs qui l'avait rendu célèbre en 1991, avant même les pandas.