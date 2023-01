Sauvetage miraculeux aux Etats-Unis: une famille survit après avoir chuté d'une falaise de 80 mètres en voiture

Un accident impressionnant est survenu en Californie (Etats-Unis) ce lundi. La voiture d'une famille de 4 personnes a chuté d'une falaise de près de 80 mètres, selon le Los Angeles Times. Il est 10h50 ce lundi lorsque les agents de la California Highway Patrol (CHP- patrouilles d'autoroutes de Californie) sont appelés pour un véhicule qui est tombé d'une falaise, le long d'une autoroute, au sud de San Francisco.



© San Mateo County Sheriff’s Office

À l'intérieur, un homme et une femme de 41 ans, ainsi que deux enfants de 4 et 7 ans. Malgré la chute impressionnante et l'état de la Tesla, tous sont sains et saufs. "Un miracle absolu", selon les autorités californiennes. L'endroit est déjà bien connu pour ses accidents mortels. "Nous y allons tout le temps pour les voitures qui passent par-dessus la falaise et elles ne survivent jamais", a déclaré Brian Pottenger, un chef de bataillon pour le district de protection contre les incendies de Coastside/Cal Fire, au Los Angeles Times. La Tesla semble avoir fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir sur ses roues, coincée contre la falaise à quelques mètres des vagues, écrit le média américain.

Les équipes sont descendues en rappel jusqu'à la voiture et ont sauvé les deux adultes et deux enfants qui se trouvaient à l'intérieur. Ils ont été transportés à l'hôpital avec des blessures graves.

Un acte intentionnel ?



Une enquête est en cours mais les premiers éléments semblent indiquer qu'il s'agirait d'un accident intentionnel. Après avoir examiné les preuves, les enquêteurs ont "développé une cause probable pour croire que cet incident était un acte intentionnel" et ont placé le conducteur de la voiture en état d'arrestation, indique le Los Angeles Times.

Dharmesh Arvind Patel, 41 ans, de Pasadena, est soupçonné de tentative de meurtre et de mise en danger d'enfants, a déclaré mardi la California Highway Patrol, relayée par le média américain. Dharmesh Arvind Patel a été arrêté lundi soir à l'hôpital Stanford et sera incarcéré à la prison du comté de San Mateo après avoir quitté l'hôpital.

Les autorités n'ont pas déterminé quel était le mode de conduite de la Tesla - notamment si la fonction Autopilot était activée - mais les enquêteurs ne pensent pas que le mode de conduite du véhicule ait contribué à l'accident. L'enquête se poursuit.



