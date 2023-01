Le nombre de faillites dans le secteur du transport au plus haut en 10 ans

(Belga) Le secteur du transport a connu l'an dernier son plus grand nombre de faillites en 10 ans, rapporte mercredi le magazine spécialisé Flows. L'information a été confirmée par l'Institut Transport routier et Logistique Belgique (ITLB).

L'an dernier, 233 entreprises actives dans le secteur du transport ont mis la clé sous la porte. Ce sont essentiellement les sociétés de coursiers et les petits acteurs qui n'ont pas survécu. Les principales causes avancées par l'ITLB pour expliquer cette vague de cessations d'activités sont la fin des mesures de soutien octroyées durant la crise sanitaire et les prix élevés de l'énergie. D'après Flows, les régions bruxelloise et anversoise sont plus fortement concernées. Les prévisions pour 2023 sont encore un peu floues avec bon nombre d'indexations attendues. Le secteur pourrait répercuter les hausses de prix des salaires et des carburants sur les clients. (Belga)