"C’est scandaleux": Ophélie achète un porte-cartes en soldes dans une grande enseigne de mode, puis elle enlève l'autocollant du prix...

Les soldes d’hiver ont officiellement commencé ce mardi 3 janvier. Dans le flot de promotions se cachent aussi parfois de fausses bonnes affaires. Ophélie en a fait les frais. L’éventuelle réduction doit pourtant être appliquée sur le prix le plus bas affiché dans les 30 jours avant le début de la période.

"De plus en plus d'articles en promotion sont, en réalité, au prix de base", dénonce Ophélie photos à l’appui, via le bouton orange Alertez-nous. Le premier jour des soldes, l’étudiante en droit s’est rendue dans une boutique d’une grande marque espagnole de vêtements, située en Wallonie.



Cliente fidèle de la marque, la jeune femme a acheté un porte-cartes au prix "soldé" de 9,99€. L’étiquette orange mentionne que le prix de base était de 12,99€. De retour à son domicile, elle constate que le prix initial sur l’étiquette de l’article est lui aussi fixé à 9,99€ : "C’est scandaleux, je savais que ces pratiques existaient mais je n’en avais jamais été témoin".





Sur le site internet de la marque, l’article n’est plus disponible. Mais il est bien indiqué un prix de base de 9,99€, pour un prix démarqué de 7,99€.

J’en ai besoin, mais ça m’a un peu refroidie

Que s’est-il passé ? S’agit-il d’une fausse démarque ou d’une simple erreur ? Nous avons tenté de joindre la boutique en question pour obtenir des éclaircissements, en vain.

Que dit la législation ?

Concernant les soldes, la législation est claire : selon la directive Omnibus, le vendeur doit appliquer la réduction sur le prix le plus bas indiqué dans les 30 jours avant la réduction, rappelle l’association Test achats. En revanche, un commerce peut indiquer un prix différent en ligne et en magasin.

Chaque année, Test achats reçoit quelques signalements de fausses promotions et l’association a déjà déposé des plaintes à ce sujet auprès de l’inspection économique, notamment dans le cadre du Black Friday fin novembre.



Dans le cas qui nous occupe, Ophélie est à priori en droit de demander au commerçant d’appliquer la réduction sur le prix initial de 9,99€. Elle peut aussi porter plainte auprès de l’inspection économique, via le formulaire en ligne point de contact.



L’étudiante compte, malgré tout, garder son achat : "J’en ai besoin, mais ça m’a un peu refroidie. Je crois que je n’y retournerai plus, surtout pendant les soldes".