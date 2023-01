Frédéric Caudron et Eddy Leppens en demi-finale du PBA Tour aux trois bandes

(Belga) Vainqueurs 3-0, Frédéric Caudron (PBA-1) et Eddy Leppens (PBA-6) se sont qualifiés pour les demi-finales du NH Nonghyup Card Championship de billard aux trois bandes à Goyang, en Corée du Sud, mercredi.

Champion en titre, Caudron a impressionné en écartant le Grec Fillipos Kasidokostas (PBA-57) sur le score de 15-5, 15-3 et 15-6. Avec des séries de neuf, quatorze et dix, le champion du monde PBA a signé une moyenne de 6,429. Kasidokostas, comme Caudron, ancien champion du monde UMB, a obtenu une moyenne de 2,600. Leppens était une taille au-dessus du Sud-Coréen Yim Sung-kyun (PBA-30), qu'il a battu 15-7, 15-6 et 15-1. Dans le troisième set, il a enregistré une série de 11, terminant avec une moyenne de 1,875. Pour accéder à la finale, Caudron devra écarter le Sud-Coréen Park Jung-gun (PBA-59) et Leppens le Vietnamien Minh Can Ma (PBA-7). (Belga)