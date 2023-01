L'Europe va-t-elle imposer des tests Covid aux voyageurs en provenance de Chine? "La Belgique est plutôt en faveur"

Des experts sanitaires des États-membres de l'Union européenne sont réunis depuis 15 h ce mercredi. Au centre des discussions : la Chine et un dépistage systématique des voyageurs en provenance de ce pays. Là-bas, les cas de covid explosent. Au même moment, la Chine autorise à nouveau les voyages à l'étranger. D'où cette question : faut-il une réponse commune pour prévenir un regain de l'épidémie en Europe ? Où en sont les discussions entre les Etats-membres ?

Les experts sanitaires des Etats-membres de l'Union européenne sont réunis depuis 15h ce mercredi pour discuter de la situation en Chine suite à la recrudescence de cas de Covid. Vers 19h, soit plus de 3h plus tard, il n'y avait toujours aucune décision prise. Au centre des discussions : faut-il ou non imposer un test PCR aux voyageurs venus de Chine en direction de l'Europe. En clair, si ces voyageurs ne présentent pas de test négatif, ils ne pourraient pas monter à bord d'un avion en direction de l'Europe.

Les discussions sont pour l'instant bloquées, mais, selon des sources au ministère de la Santé, elles iraient dans le bon sens. Notre pays est en effet plutôt en faveur de cette mesure, mais seulement si elle est prise à l'échelon européen. La prendre seul, ce serait tout à fait inutile. Mais d'autres pays sont un petit peu plus réfractaires, notamment la Hongrie et la Pologne. Ils estiment que cette mesure n'est pas tout à fait justifiée vu la situation actuelle.

Le but ? Éviter de reproduire les erreurs du passé. On craint effectivement une remontée des cas en Chine, associée à une réouverture progressive des frontières. On se situe clairement ici entre insouciance totale et prudence extrême, tout en évitant évidemment de devenir alarmiste puisque la situation n'est pas catastrophique.

D'après l'organisation mondiale de la santé (OMS), les statistiques publiées par la Chine sont en décalage avec la reprise épidémique dans le pays. Les chiffres seraient en deçà de la réalité, notamment en termes d'hospitalisations et de décès.