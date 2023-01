Mondial de handball - Préparation - Les Red Wolves s'imposent face aux Lions de l'Atlas marocains 30-28

(Belga) En prenant part au Tournoi de Nouvel An qui se déroule à Katowice, en Pologne, entre le 4 et le 6 janvier, l'équipe nationale masculine de handball - les "Red Wolves" - a entamé ce mercredi la dernière phase de sa préparation en vue du Championnat du monde 2023 qui aura lieu du 11 au 29 janvier en Suède et en Pologne. Durant cette épreuve de préparation, les Belges rencontreront successivement le Maroc, l'Iran et la Pologne.

Premier test ce mercredi face au Maroc, troisième nation africaine au ranking et potentiel adversaire des Red Wolves si nos représentants se qualifient pour le Tour Principal de la compétition En première mi-temps le ballon n'a pas vraiment roulé pour les Belges qui rentraient aux vestiaires avec un handicap de quatre buts (12-16). Les Wolves sont rapidement revenus au score en début de seconde période 17-17 à la 36e pour ensuite prendre la direction des opérations (20-18 à la 40e). Malgré une infériorité numérique entre la 50e et la 54e, les Belges ont bien résisté aux Marcocains qui ne reviendront qu'à deux unités 26-24 à la 54e. Le moneytime s'annonçait agité mais c'est sans compter sur la hargne de nos compatriotes qui ont pris le large 28-24, à la 56e, pour l'emporter au final 30-28. Un résultat encourageant voire inattendu qui boostera certainement le moral des Belges dans ce dernier tournoi de préparation. Jeudi, la Belgique rencontrera l'Iran à 17h30 dans Hall Spodek de Katowice. Les Belges face au Maroc : Lettens (GK), Van Hove (GK), Braun (6), Glorieux (5), Brixhe (3), Van Cosen (3), Colman (2), S. Spooren (2), Kotters(2), Serras (2), R. Spooren (1), D'Hanis (1), Querimi (1), Gillé (1) et De Beule (1).