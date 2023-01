Une personne décède dans un incendie survenu au domicile de la veuve du "Roi du bingo"

(Belga) Un violent incendie a fait rage dans la nuit de mercredi à jeudi au domicile de la veuve de Willy Michiels, entrepreneur surnommé le "Roi du bingo" et ancien bourgmestre de Haaltert en Flandre orientale.

Mme Michiels et son aidant proche se trouvaient dans la maison quand le feu s'est déclaré vers 23h00. Les deux personnes ont pu être évacuées de la maison, mais la seconde est décédée à l'hôpital. La veuve se trouve quant à elle dans un état critique, a déclaré la bourgmestre de Haaltert Veerle Bayens (N-VA) à Belga. Les pompiers étaient toujours à l'œuvre vers 01h00 afin de maîtriser les flammes. L'opération devrait prendre plusieurs heures. La cause de l'incendie doit encore être déterminée. Willy Michiels est décédé en juin 2020 à l'âge de 82 ans. Il était devenu en 1976 bourgmestre de Kerksken, entité de Haaltert, sous l'étiquette CVP. Il fut ensuite échevin et bourgmestre de Haaltert sous les couleurs de l'Open Vld. Il avait été mis en cause pour fraude fiscale et corruption mais était resté actif politiquement en coulisses. Surnommé le "Roi du bingo", il devait sa renommée à la fondation de Napoleon Games, une entreprise de paris qu'il a revendue en 2015 à un groupe d'investisseurs néerlandais. Son nom figurait depuis dans le bas de la liste des 100 Belges les plus riches. (Belga)