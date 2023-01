Météo - Début de journée au sec avant l'arrivée de nouvelles zones de pluie

(Belga) Le temps sera généralement sec, jeudi matin, avec quelques éclaircies sur l'ouest et de nombreux nuages bas sur le reste du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, un peu de bruine sera encore possible.

L'après-midi, une nouvelle zone de pluie, généralement peu active, envahira la Belgique à partir du littoral. Les maxima seront compris entre 7°C en haute Ardenne et 11°C sur l'ouest du pays. Les pluies généralement peu importantes quitteront notre pays vers l'est en début de nuit. Après une période sèche, mais toujours assez nuageuse, une nouvelle zone de pluie atteindra notre littoral à l'aube. Les minima varieront entre 6°C en haute Ardenne et 10°C en bord de mer. Vendredi à l'aube, il fera gris avec quelques bruines du centre à l'est. Une faible zone de pluie, arrivée sur le littoral en fin de nuit, traversera ensuite notre pays d'ouest en est. L'après-midi, de belles périodes ensoleillées suivront sur l'extrême ouest et nord tandis que le temps restera nuageux avec de la pluie dans le sud. (Belga)