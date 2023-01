Vous cherchez un emploi? Voici les secteurs qui vont le plus embaucher en 2023

Selon plusieurs baromètres de groupes spécialisés dans les ressources humaines, les perspectives d'emploi sont bonnes en 2023. Il y aura une forte demande de personnel qualifié dans certains secteurs.

D’après le Baromètre Manpower, les employeurs belges prévoient de ralentir le rythme des embauches au cours du 1er trimestre 2023, mais une majorité d’employeurs prévoient de créer de nouveaux emplois en Belgique au cours des trois prochains mois. Avec une prévision nette d’emploi à +23%, la Belgique se situe au même niveau que la moyenne mondiale.

Les perspectives d’emploi sont contrastées au niveau régional : assez favorables à Bruxelles (+32%) et plus prudentes en Flandre (+19%) et en Wallonie (+18%).

Manpower prévoit une forte demande de personnel qualifié dans le secteur de la Finance et de l’immobilier ainsi que dans le secteur IT.

Selon le baromètre semestriel de l'emploi des PME, organisé par Acerta, Etion & VKW Limburg : 83% des entreprises affirment que leurs effectifs seront identiques ou supérieurs dans 6 mois par rapport à aujourd'hui.

Certains secteurs sont plus porteurs que d'autres :

1) Les métiers en pénurie : l'horeca, les soins de santé, les écoles

2) Les métiers en évolution : La construction (dans le domaine de l'isolation, des maisons passives, en lien évidemment avec la crise énergétique), les transports avec l’évolution du commerce en ligne (5.000 chauffeurs poids-lourds sont recherchés).