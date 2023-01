Biathlon: Fillon Maillet à la relance, à un mois des Mondiaux

Après une première partie de saison pas à la hauteur de ses ambitions, Quentin Fillon Maillet va tenter de se relancer dès la reprise de la Coupe du monde à Pokljuka (Slovénie), de jeudi à dimanche, avec dans un coin de la tête les Mondiaux dans un mois en Allemagne.

L'hiver post-or olympique et gros globe de cristal de QFM n'a pas pris la tournure qu'il espérait.

Après les huit premières courses individuelles de la saison, le quintuple médaillé olympique de Pékin court toujours après un premier podium. Au mieux pour l'instant, il s'est classé quatrième, au bout de la poursuite de Hochfilzen (Autriche) en décembre. A part ça, il totalise quatre top 10 et trois top 15.

Au classement général de la Coupe du monde, le nom de Fillon Maillet n'apparaît ainsi qu'au huitième rang. Loin - à plus de 300 points - du leader, son rival norvégien Johannes Boe. Aussi derrière deux autres Français, Emilien Jacquelin (3e) et Fabien Claude (5e).

Avant la trêve de fin d'année mi-décembre, l'entraîneur des Bleus du biathlon Vincent Vittoz admettait "un petit problème de fond".

"Il nous faudra bien au moins les quinze jours" de coupure jusqu'en janvier "pour comprendre et essayer de rectifier le tir", estimait l'ancien fondeur. "On va faire en sorte qu'il (en) profite pour essayer de retrouver à la fois un niveau physique supérieur - on voit que ça pèche - et un peu de fraîcheur mentale qui lui permette d'aborder ses tirs un peu plus sereinement, avec de la confiance."

- Olsbu Roeiseland de retour -

"On n'a pas beaucoup de leviers, observait avec franchise Fillon Maillet, mais je vais essayer d'être intelligent, prendre un peu de repos et revenir meilleur en janvier."

Ces deux semaines auront-elles suffi au Jurassien de 30 ans pour se remettre sur les bons rails ?

Les deux courses individuelles programmées près du lac de Bled, un sprint vendredi et une poursuite samedi, avant deux relais mixtes dimanche, apporteront de premiers éléments de réponse.

Avant les Championnats du monde à Oberhof, en Allemagne, du 8 au 19 février, temps fort de l'hiver, le circuit mettra ensuite le cap sur Ruhpolding, en Bavière, puis Anterselva, en Italie, futur site olympique des JO-2026.

Dès jeudi, Julia Simon va elle entamer 2023 dossard jaune de leader du classement général sur les épaules au départ du sprint femmes, après une première partie de saison très convaincante, marquée par deux victoires et trois podiums.

Affaiblie par deux virus et absente jusque-là, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, tenante du gros globe de cristal, fait son retour à Pokljuka.

"Ca fait longtemps que j'attends et je suis heureuse de pouvoir enfin dire: +Je suis de retour !+", se réjouit-elle.

A l'inverse, la Suédoise Hanna Oeberg, enrhumée, zappe elle la semaine slovène.

Le programme de la 4e étape de Coupe du monde (en heure française) :

Jeudi

(à partir de 14h20) Sprint femmes

Vendredi

(à partir de 14h20) Sprint hommes

Samedi

(11h30) Poursuite femmes

(14h45) Poursuite hommes

Dimanche

(11h45) Relais mixte simple

(14h25) Relais mixte