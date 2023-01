Un incendie ravage la maison de la veuve du "roi du bingo": une personne est morte

Un violent incendie a ravagé une maison de Haaltert en province de Flandre-Orientale. Il y avait deux occupants. L’un a succombé à ses blessures, l’autre est dans un état critique à l’hôpital.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un violent incendie a fait rage au domicile de Lisette De Ryck, veuve de l'entrepreneur et ancien maire Willy Michiels. La femme et son aidant proche se trouvaient toujours dans la villa lorsque les secours sont arrivés et ont dû être évacuées. L’aidant a succombé à ses blessures à l'hôpital. La veuve est dans un état critique.

L'incendie s'est déclaré vers 22h45 à Kerksken, section de la commune de Haaltert. Il s'agit de la villa de feu l'ancien maire Willy Michiels, décédé en 2020. Le bâtiment était encore habité par la veuve de Michiels, Lisette De Ryck, et son aidant proche.



A l'arrivée des pompiers, la maison était déjà en flammes. Ils sont parvenus à extraire les deux occupants, qui ont été réanimés sur place puis transportés à l'hôpital. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.

L’ancien maire de Kerksken, Willy Michiels, était surnommé le "roi du bingo". Il avait créé l'une des plus grandes sociétés de jeux du pays, Napoleon Games.