Incidents en cascade au procès des attentats de Bruxelles: les documents justifiant les fouilles à nu des accusés, transmis dans la mauvaise langue

Alors que le box des accusés était resté vide mercredi, Bilal El Makhouki était bien présent à la reprise de l'audience jeudi matin à Bruxelles au procès des attentats du 22 mars 2016. Comme convenu, la police a remis aux avocats de la défense et au greffe les justifications des fouilles à nu des accusés détenus.

Il s’agit d’un document de neuf pages, pour chaque accusé. Ces pages motivent les fouilles à nu par des risques d’attentats, d’évasion, de suicide de l’accusé, explique notre journaliste judiciaire Dominique Demoulin.

Nouveau cafouillage, ces documents, envoyés pour six des sept accusés détenus - tous sauf Osama Krayem - ont été transmis en néerlandais, alors que la langue de la procédure du procès est le français. Des documents justificatifs ont été transmis pour les audiences des 4 et 5 janvier, mais pas pour le 3, pourtant "promis sous serment" devant la cour d'assises par le commissaire général de la police fédérale mercredi, a regretté Me Paci, conseil de Salah Abdeslam. Tous ces documents doivent être traduits à l'audience pour être pris en compte, retardant encore le début des débats. Ce qui a commencé à être fait, avant qu'un nouvel incident ne se présente.

Les avocats de deux accusés sans mandat

Les conseils de Mohamed Abrini et d'Ali El Haddad Asufi ont annoncé, jeudi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016, jugé devant la cour d'assises de Bruxelles, qu'ils sont désormais sans mandat pour représenter leurs clients. Ces derniers sont absents. Or, les débats ne peuvent se poursuivre si un accusé n'est ni présent ni représenté par son avocat.

L'audience est suspendue après ce nouvel incident. Un nouveau blocage. Soit la présidente désigne les mêmes avocats, soit elle désigne un autre avocat, mais celui-là n'aura aucune connaissance du dossier. Finalement, les avocats de Mohamed Abrini et d'Ali El Haddad Asufi, ont été désignés d'office par la présidente de la cour d'assises. Le procès peut donc se poursuivre.