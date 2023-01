Chambre du conseil Charleroi - Agression au couteau sur sa mère à Courcelles: la détention préventive confirmée

(Belga) La chambre du conseil de Charleroi a confirmé la détention préventive de la trentenaire placée sous mandat d'arrêt à la suite d'une agression au couteau sur sa mère durant la nuit du Nouvel An à Courcelles, a indiqué jeudi en fin de journée le parquet de Charleroi. Une expertise mentale est en cours.

L'agression au couteau a eu lieu la nuit du Nouvel An, au domicile familial à Courcelles (province de Hainaut). Pour une raison encore inconnue et que le parquet de Charleroi n'est pas en mesure de communiquer, une jeune femme de 35 ans a agressé sa maman. Présentée lundi à un juge d'instruction, l'auteure présumée a été inculpée et placée sous mandat d'arrêt pour coups et blessures. L'expertise mentale sollicitée, compte tenu des troubles mentaux dont souffrirait la suspecte, est en cours, a précisé jeudi le parquet. (Belga)