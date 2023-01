Viol d'une étudiante sur le campus de l'ULB: on en sait plus sur le suspect

Nous vous parlions, ce mercredi, de l'agression d'une étudiante fin décembre sur le campus de l'Université Libre de Bruxelles. Son agresseur présumé a été arrêté. Aujourd'hui, on en sait plus aujourd'hui sur le profil du suspect, bien connu de la justice.

Le suspect s'appelle Yannick F.D. Il a 23 ans et est actuellement placé sous mandat d'arrêt pour le viol commis le 28 décembre dernier sur le campus de la Plaine de l'ULB. Une instruction a été ouverte.

Yannick F.D. est déjà bien connu des services de police et de la justice. En juin 2021, il avait arrêté un homme, un SDF. Il lui avait jeté de l'acide, frappé le crâne de sa victime avec une barre de fer et quelques jours plus tard, cette victime avait succombé à ses blessures. Yannick F.D. a été reconnu coupable pour ce crime, condamné à 30 mois de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais après 15 mois derrière les barreaux, il a été libéré sous condition en août, l'année dernière.

La suite, on la connaît malheureusement... Quelques mois après cette libération, le voilà principal suspect d'un viol d'une étudiante de 21 ans.