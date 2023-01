Le bar "El Café" à Ixelles, où un barman a été suspecté d'agressions sexuelles, ferme définitivement ses portes

Le bar El Café, au cimetière d'Ixelles, ferme définitivement ses portes. Il a fait tristement la Une après qu'un barman ait été suspecté d'agressions sexuelles à l'encontre de clientes. Cela avait même donné lieu au mouvement "Balance ton bar". Pour le collectif, c'est une première victoire.

La nouvelle est tombé ce jeudi midi sur le compte Instagram du El Café. "Nous vous annonçons que le El Café a été acquis par LO Group ce 1er janvier 2023. Ce dernier a décidé de fermer le El Café définitivement", peut-on lire sur le réseau social.

C’est le témoignage d’une cliente droguée à son insu dans l’enceinte du El Café par le barman qui avait lancé le mouvement balance ton bar. Un peu plus d’un an plus tard, l’enseigne ferme définitivement ses portes. Une victoire pour la créatrice du mouvement. "C'est une nouvelle très positive, il y a de quoi se réjouir, El Café étant l'un des premiers cafés pointé du doigt par la page 'Balance ton bar'. Maintenant, je pense qu'on a encore énormément à faire. Le travail de libération de la parole continue évidemment et il va au-delà du El Café", explique Maïté Meeus, créatrice du mouvement "Balance ton bar".

Pour les habitués du quartier du cimetière d’Ixelles, c’est un soulagement. "C'est une très bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose", réagit une habitante. "Je suis très contente que ça ferme parce que pour moi, il n'y avait rien qui se passait. Je pense que le monsieur en question n'a pas été viré, rien du tout. Donc, je suis contente que ça ferme", dit une autre. "Il y a eu quand même beaucoup de plaintes donc je pense que ça va permettre une petite remise en question derrière", affirme encore un autre habitant.

Fermer cette institution tristement célèbre était une obligation pour les nouveaux propriétaires. "Pour nous, El Café, c'est le symbole de nombreux mouvements de choses horribles qui se sont passées dans le monde de la nuit. Nous avons voulu tourner la page, fermer définitivement l'endroit et recommencer d'une page blanche", informe Thomas Trotten, co-fondateur de "LO Group'.

Dans les prochains mois, l’esquisse d’un nouveau bar devrait voir le jour avec comme priorité la sécurité de ses clients.