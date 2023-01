Avis aux amateurs: ce boulanger bruxellois a glissé 4 fèves en or d'une valeur de 500 euros dans ses galettes des rois

Avis aux amateurs de galette des rois... Une pâtisserie bruxelloise a glissé bien plus qu'une fève ce vendredi dans les gâteaux ; 4 pièces d'or d'une valeur de 500 euros chacune. Autant vous dire qu'il y aura certainement, cette année encore, la file devant le magasin.

C'est une fève très convoitée en ce 6 janvier... Une pièce en or de 18 carats d’une valeur de 500 euros. En plus de décrocher la couronne, 4 clients chanceux auront l’agréable surprise de découvrir une pièce en or dans leur galette des rois. Ce boulanger de Saint-Gilles n’en est pas son coup d’essai. "C'est arrivé un soir comme ça à la maison. Mon idée : mettre deux fèves en or dans la galette des rois. Et ça a eu un succès terrible, donc l'année d'après, j'en ai mis trois. Et maintenant, cette année, la 4e fois : 4 fèves en or. Et les clients sont terriblement contents", explique Luc De Weerdt, boulanger-pâtissier.

Une opération séduction pour attirer les clients dans cette boulangère familiale, où la recette de la galette est transmise de génération en génération. "Cette année, on doit en faire 3.000. Sans faute !", s'exclame le boulanger-pâtissier.

Luc espère vendre 500 galettes de plus que l’an dernier. Et déjà à la veille de l’épiphanie ce jeudi, les clients se sont pressés dans son magasin. "Ça tombe bien pour payer les factures qui arrivent à la fin de l'année et avec l'électricité qui a triplé, c'est très bien...", glisse-t-il. Les clients espèrent découvrir le précieux sésame à l'intérieur de leur galette.

Les 4 chanceux sont invités à venir échanger leur pièce d’or contre 500 euros. L’an dernier, l’un des gagnants ne s’est jamais manifesté…