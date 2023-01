Mondial 2023 de handball - Préparation - La Belgique bat l'Iran 35-31au Tournoi du Nouvel An

(Belga) La Belgique a remporté sa deuxième rencontre du Tournoi du Nouvel An de handball, jeudi à Katowice en Pologne. Les Red Wolves ont disposé de l'Iran 35-31.

Ils menaient 19-16 à la pause. Les Belges ont porté leur avance à 26-19 à la 40e et ont même compté jusqu'à dix buts d'avance (32-22) avant de connaître une fin de match plus délicate puisqu'ils ont terminé par un 3-9 dans les dix dernières minutes. Les buts belges ont été inscrits par Glorieux (6), Braun (3), Brixhe (3), Colman (3), D'Hanis (3), Kotters(3), Serras (3), Gillé (2) , De Beule (2), Ooms (2), Robbe Spooren (2), Van Cosen (1), Serge Spooren (1) et Querimi (1). Mercredi, les joueurs de Yérime Sylla avaient battu le Maroc 30-28 dans leur premier match. Ils boucleront le tournoi face à la Pologne jeudi (19h30). Les Red Wolves participeront à leur premier Mondial de leur histoire la semaine prochaine. Ils débuteront face au Danemark le vendredi 13 janvier (20h30) à Malmö. Ils joueront ensuite le dimanche 15 (18h00) contre la Tunisie. Le mardi 17 (18h00) ce sera le Bahreïn qui sera face à eux toujours dans la cité suédoise à l'occasion de leur dernière rencontre du groupe H de la première phase de la compétition. Les trois premiers seront qualifiés pour le tour principal alors que le 4e classé sera reversé dans la Coupe du président. (Belga)