Le président américain Joe Biden arrivera dimanche au Mexique, un jour plus tôt que prévu, pour une visite officielle et un sommet nord-américain, a annoncé le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

"Le président des États-Unis, Joe Biden, arrivera le dimanche 8 janvier après-midi à l'aéroport international Felipe Angeles", a tweeté M. Ebrard. Joe Biden se rendra à Mexico après s'être rendu dimanche dans la ville frontalière d'El Paso, au Texas. Il doit se réunir lundi avec son homologue mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador et participer mardi à un sommet avec ce dernier et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président américain a fait savoir que le "renforcement de la frontière" face à la crise migratoire sera au cœur de ses discussions avec son homologue mexicain, alors que plus de 230.000 arrestations ont encore été enregistrées en novembre à la frontière sud des États-Unis, un niveau record. La visite au Mexique de M. Biden intervient par ailleurs alors que les autorités mexicaines ont arrêté jeudi Ovidio Guzman, l'un des fils du célèbre baron de la drogue emprisonné aux États-Unis, Joaquin "El Chapo" Guzman, qui était réclamé par Washington.