La diplomatie américaine adopte le nom turc "Türkiye" pour désigner la Turquie

(Belga) La diplomatie américaine désignera désormais la Turquie par le nom "Türkiye", et non plus "Turkey", qui signifie aussi "dinde" en anglais, a annoncé jeudi le département d'État, accédant à une demande du gouvernement turc.

Washington a ainsi écrit "Türkiye" jeudi dans un communiqué annonçant des sanctions économiques conjointes avec Ankara à l'encontre d'un réseau accusé d'avoir aidé le groupe djihadiste État islamique (EI) à se financer. "L'ambassade turque a demandé à ce que nous utilisions cette orthographe dans nos communications", a expliqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, précisant qu'elle serait employée dans les contextes diplomatiques officiels et bilatéraux. Mais l'usage du mot "Turkey" n'est pas proscrit, selon M. Price, car il est "mieux compris par le public américain". Le Pentagone utilise déjà l'appellation "Türkiye" depuis août et les Nations unies depuis juin. Dans une lettre adressée à l'ONU, le ministre turc des Affaires étrangères avait en effet demandé à ce que son pays ne soit plus appelé "Turquie" en français et surtout "Turkey" en anglais, qui veut aussi dire "dinde" et pouvait donc revêtir une connotation négative. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait, lui, requis dès 2021 l'usage de "Türkiye" dans les langues qui utilisent l'écriture latine. "Certains peuvent trouver ce changement de nom idiot, mais cela place Erdogan dans le rôle du protecteur et de la sauvegarde du respect international à l'égard du pays", avait analysé cet été Mustafa Aksakal, professeur d'histoire à l'université Georgetown de Washington, cité par le New York Times. (Belga)