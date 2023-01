"Les taux d’intérêts sont très élevés, les prix des maisons affolants": la galère des jeunes Belges pour devenir propriétaires

Avec en moyenne un taux d'intérêt de 4% pour un crédit immobilier et un apport bien souvent exigé, pas facile pour tout le monde de devenir propriétaire en Belgique, quand bien même les revenus sont au rendez-vous.

L'apport personnel de fonds nécessaire à l'obtention d'un prêt hypothécaire, conjugué au prix élevé des maisons et aux taux d’intérêt élevés empêchent beaucoup de personnes - de jeunes couples en particulier - de devenir propriétaires en Belgique.

Les fonds propres exigés par les banques lors d’un premier achat de bien immobilier sont d’environ 10%, auxquels il faut y ajouter les 12% de taxes. Par exemple, pour un bien à 200.000€ une somme initiale à débourser de 45.000€ avant d’obtenir le prêt. Nombreux sont les jeunes qui ne possèdent pas cette somme.

Actuellement, le taux d’intérêt pour un prêt de 200.000€ sur 20 ans est en moyenne de 4%. Il était de 1,5% il y a 6 mois.

Le prix des biens immobiliers reste également élevé dans le pays. Selon les données Statbel, l'office belge de statistique, sur la base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances, le prix médian pour une maison de deux ou trois façades s'élevait à 260.000€, Contre 245.000 en 2021 (+6%). Selon Philippe Ledent, économiste chez ING, cette augmentation est notamment due à "des investisseurs ayant des moyens présents sur le marché immobilier qui poussent les prix à la hausse".

"Il va falloir se serrer la ceinture"

Amandine, 23 ans, est enseignante et son conjoint travaille dans les ressources humaines. Malgré des revenus stables, le couple rencontre certaines difficultés à devenir propriétaires. "Les taux d’intérêt sont très élevés, les prix des maisons sont franchement affolants… ", constate-elle. La jeune femme ne baisse pas les bras et reste optimiste pour réaliser son projet: acheter sa maison. "Il va falloir se serrer la ceinture, on budgétise tout, On arrivera à atteindre notre objectif, on met beaucoup d’argent de côté tous les mois. On ne va pas dire qu’on se prive mais on fait quand même bien attention..."

Mais qu'Amandine se rassure: la situation pourrait bientôt changer. Selon les projections de Philippe Ledent, "les taux longs vont pas beaucoup augmenter" et "les prix de l'immobilier pourraient un petit peu diminuer".