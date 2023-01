La consommation d'électricité en baisse de 3,3% en 2022 (Elia)

(Belga) La consommation d'électricité en Belgique a diminué de 3,3% l'an dernier par rapport à 2021, pour atteindre 81,7 TWh (terawatt-heure), indique Elia vendredi.

Selon le gestionnaire du réseau haute tension, la consommation électrique a été inférieure à la moyenne sur cinq ans et comparable à celle qui prévalait lors de la pandémie de Covid-19. "Les prix élevés liés au contexte international actuel poussent les consommateurs à réduire leur consommation", constate Elia. Mais outre les prix, la météo, particulièrement douce pour la saison, influence également la consommation. En octobre, novembre et décembre, la consommation d'électricité en Belgique a été inférieure de 8% à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse a été la plus forte en novembre (-11%). Entre janvier et septembre, le recul s'est élevé à 2%. (Belga)