Bébé mort dans une poubelle à Bruges: la mère, soupçonnée d'infanticide, "ne savait pas qu'elle était enceinte"

Entre-temps, les premiers résultats de l'autopsie ont révélé que le bébé était bel et bien vivant à la naissance. Une enquête plus approfondie sera effectuée pour connaître les circonstances exactes du décès de l'enfant. La mère du bébé a été interrogée par la police jeudi. La jeune femme de 23 ans a ensuite été déférée devant le juge d'instruction pour suspicion d'infanticide et négligence coupable. Elle a été placée sous mandat d'arrêt.