"C’est assez époustouflant": pourquoi les allergies au pollen ont-elles déjà démarré?

Vous l'avez peut-être ressenti: les allergies au pollen ont déjà débuté. C'est beaucoup plus tôt que d'habitude. Les noisetiers et les aulnes sont déjà en fleurs en raison de l'hiver particulièrement doux que nous connaissons.

L’hiver particulièrement doux que nous connaissons chatouille déjà les narines de certains. Et pour cause: les premiers chatons sont de sortie et ce sont eux qui libèrent les pollens.

Avec cette saison qui ressemble plutôt à un automne et ses 10 degrés, la floraison est favorisée. "Ca fait plusieurs semaines qu’on a des températures largement au-dessus de 0 donc pour la nature, ça signale que c’est déjà le printemps", constate un amateur de la nature.





Les aulnes et le noisetiers fleurissent en hiver mais rarement aussi tôt. Les allergologues s’attendent donc à une saison des allergies plus précoce. Cela ne fait que commencer avant le pic pour les personnes sensibles au pollen des arbres. "Ce sont des pollens anémophiles, c’est-à-dire qu’ils partent dans l’air", précise Olivier Gilbert, pneumologue spécialisé en pneumo-allergologie. "Et cela provoque les jours qui suivent ou parfois le jour-même de véritables crises d’asthmes pour certains patients, c’est assez époustouflant."

Quelques conseils

Pour les concernés, il est désormais un peu tard pour se faire désensibiliser. À savoir que les allergies aux pollens de noisetiers concernent souvent aussi ceux du bouleau qui pourrait, lui aussi, avoir de l’avance. "Pensez à n’aérer les pièces de vie que le soir ou très tôt le matin", conseille Olivier Gilbert. "Fermez les portes et les fenêtres de la voiture. Je recommande aussi de bien se laver les cheveux quand on a été se promener dehors de façon à ne pas emporter des pollens à l’intérieur de la maison et s’irriter facilement."

Le masque peut également être un allié pour éviter les irritations, tout comme le froid et la pluie qui limitent la présence de pollen dans l’air.