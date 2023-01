Maya, la première louve arctique clonée au monde: "Elle est donc condamnée à grandir seule"

Dix mois après la mort d'un loup arctique de 16 ans nommé Maya dans un zoo du nord de la Chine, une nouvelle "Maya" est née grâce à la technique du clonage.

En utilisant un chien beagle comme porteur gestationnel, la société Sinogene Biotechnology, basée à Pékin, a affirmé lundi avoir réussi à cloner un loup arctique, le "premier au monde" de ce type. Bien qu'il soit "condamné" à grandir loin des autres loups de l'Arctique, les scientifiques chinois saluent la procédure réussie comme une étape importante dans la préservation de la faune menacée et des espèces rares.



© Belga

"Maya" est la première louve arctique clonée au monde. Elle est exhibée au Polarland à Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang.

En septembre, Zhao Jianping, directeur général adjoint de Sinogene, expliquait qu'il est relativement "plus facile de cloner des espèces canines et félines, nous continuerons à travailler dans ce domaine. Dans l'étape suivante, nous pourrions cloner des animaux sauvages rares autres que les canins ou les chats, ce qui pourrait nécessiter l'utilisation d'une technologie de clonage hétérogène, et ce sera plus difficile".



© Belga

"Le loup nouvellement né possède le même génome que le loup d'origine, mais le loup cloné n'a pas vécu avec d'autres loups, mais avec un chien. En fait, pour les chiens et les chats de compagnie clonés, il y a aussi une question de socialisation précoce. Plus la socialisation est précoce, plus elle est bénéfique pour son développement futur."

Dai Rui, directrice générale de Harbin Polarland, précise que le loup arctique va retourner à Harbin. "Elle ne pourra peut-être pas s'intégrer à la meute des autres loups arctiques, elle est donc condamnée à grandir seule."

Selon He Zhengming, vice-président du Comité national d'experts sur les animaux de laboratoire, "les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes du chien beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage. C'est une très bonne technologie. Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées."

En 2019, la firme chinoise Sinogene Biotechnology a annoncé la création de "Garlic", le premier chat cloné avec succès de la société.