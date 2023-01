Vanessa, pharmacienne à Liège, alerte sur les pénuries de médicaments: "Une situation très grave, un problème de santé publique"

"C'est du jamais vu." Éric* est pharmacien à Liège. Si lui et sa compagne Vanessa nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous, c'est pour évoquer la situation tendue dans les pharmacies de notre pays. Selon eux, il y existe un "ras-le-bol de tous les pharmaciens concernant les médicaments indisponibles." Vanessa indique que "nous vivons une situation très grave. C'est un problème de santé publique."

Même son de cloche chez Sarah qui nous a également contactés via le bouton orange Alertez-nous: "Quand on a plus de paracétamol, d’amoxicilline ou d’ampoulés pour aérosols... je pense que se soigner n’est plus une priorité pour ce pays…" Des propos de nos alerteurs qui trouvent aussi écho dans le groupe Facebook "Pharmaciens indépendants de Belgique" où l'on voit par exemple une pharmacienne imprimer la liste des médicaments manquants ou des témoignages qui abondent dans ce sens :

Alors qu'en est-il ? Des médicaments manquent-ils réellement en Belgique au point de s'en inquiéter ? Premier élément, cette pénurie n'est pas observée que dans notre pays. Les tensions d'approvisionnement sur les médicaments se multiplient un peu partout en Europe et aux États-Unis, touchant même les antibiotiques les plus prescrits, comme l'amoxicilline. Les raisons sont multiples. La plupart des pays connaissent un rebond des infections hivernales, après deux ans où les gestes barrière et les confinements ont limité les maladies autres que le Covid. Parallèlement, les usines, qui avaient baissé la production faute de demande, doivent se remettre en ordre de marche, ce qui nécessite un délai.

Causes multiples

En outre, les producteurs des principes actifs nécessaires à la fabrication sont confrontés à des contraintes en matière de capacités de production et de rareté des matières premières. Autre cause avancée par les experts à ces pénuries que connaissent d'autres pays, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, tient au fait que les laboratoires se sont désengagés de la production de certains antibiotiques dont les brevets sont tombés dans le domaine public, rendant leur commerce peu rentable. Bref, les causes sont multiples.

Pour Eric, notre alerteur pharmacien, le manque de médicament est "largement supérieur à la moyenne habituelle" et le problème "n'est pas encore résorbé." De son côté l'Association des Pharmaciens de Belgique (APB) préfère évoquer une "indisponibilité de certaines références" plutôt que d'utiliser le terme "pénurie." Pas question de parler de "pénurie" également pour l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

L'avis de Frank Vandenbroucke, ce mercredi sur Bel RTL :





Le choix de l'alternative

Nicolas Echement, porte-parole de l'APB, reconnaît tout de même une situation tendue pour la corporation : "On travaille au quotidien avec, effectivement 200 à 300 indisponibilités de médicaments en moyenne. La sensibilité est certainement plus forte en ce moment, car il s’agit notamment de médicaments de saison (bronchodilatateur, antibiotique, …) et de plus cela touche plus particulièrement les enfants (sirop anti-fièvre, antibiotique, etc.) ce qui accentue le côté peu rassurant. Nous sommes en tant que pharmacien tout aussi victime de ses indisponibilités que les patients."

Suivant les indisponibilités, plusieurs solutions existent pour les pharmaciens. L'APB distille quelques conseils : "Tout d’abord vérifier s’il ne reste pas l’un ou l’autre exemplaire chez un grossiste ou un confrère. Si pas, trouver une alternative en substituant par une autre marque ou générique. Il peut également prendre contact avec le médecin prescripteur pour trouver une solution alternative ensemble. Enfin, il peut faire une magistrale, mais sous certaines conditions dictées par l’AFMPS."

C'est un casse-tête, sans arrêt

Un système fait d'alternatives qui n'est pas sans conséquences pour les pharmaciens du pays: "Mon boulot, c'est devenu de trouver des médicaments manquants, peste Eric. "On essaie d'anticiper les pénuries via des sites, mais cela nous oblige à sur-stocker pour pallier la pénurie. C'est un casse-tête, sans arrêt. Ok pour trouver des alternatives, mais quand il n'y a pas d'alternative, c'est plus compliqué, ça oblige le patient à retrouver son médecin et à se faire prescrire un nouveau traitement. "

Quoi qu'il en soit, chez nous l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) ne se montre guère en panique : "On essaie de faire tout notre possible pour que les Belges aient leur médicament à leur disposition. Ce n'est pas agréable, car il faut attendre, voir avec d'autres pharmacies, etc. On essaie d'être proactifs. S'il y a un manque de médicaments, nos experts contactent d'autres firmes pour demander d'augmenter la production." Et l'AFMPS de conclure en informant que les médicaments les plus nécessaires à la survie de certains Belges ne sont guère impactés en pénurie.

En France, on prépare des antibiotiques "à la main" :