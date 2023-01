Deux fois plus de vols directs hebdomadaires entre Bruxelles et la Chine

(Belga) Le nombre de liaisons hebdomadaires directes entre Bruxelles et la Chine, opérées par Hainan Airlines, passera de deux à quatre dès la semaine prochaine, a confirmé vendredi une porte-parole de l'aéroport.

La compagnie assurait jusqu'à présent deux aller-retours par semaine entre Bruxelles et Pékin. Dans le sens Belgique-Chine, un arrêt pour quarantaine obligatoire était effectué à Xi'an. Le gouvernement chinois a décidé d'assouplir les mesures sanitaires à partir de dimanche. Ce qui permet à Hainan de proposer désormais des vols directs entre Bruxelles et Pékin les mardi, mercredi, vendredi et samedi. En raison de la nouvelle vague de coronavirus qui sévit en Chine, les pays européens ont adopté une série de mesures préventives. Les eaux usées des vols en provenance de Chine seront ainsi testées dès samedi matin à Brussels Airport. Aviapartner, manutentionnaire partenaire de Hainan Airlines, affrétera un camion spécial pour cette tâche. Un collaborateur de Saniport, le service de risque international du SPF Santé publique, recueillera ensuite un échantillon qui sera envoyé à un laboratoire de Louvain. Dans une prochaine phase, les voyageurs devront en outre présenter un test négatif à l'arrivée.