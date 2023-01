Une fille tuée à Ougrée et un homme retrouvé pendu à Plainevaux, les faits sont liés

(Belga) Un homme a été retrouvé pendu vendredi matin à Plainevaux (Neupré, province de Liège) et le corps d'une fille a été découvert vendredi en fin de matinée dans un sentier à Ougrée (Liège), indique le parquet de Liège. Selon le procureur du Roi de Liège, les deux faits sont liés.

L'homme, âgé de 37 ans et originaire de Seraing, a été découvert pendu à une barrière vers 08h00 vendredi à Plainevaux. Selon les premiers éléments, il se serait donné la mort à l'aide d'une ceinture. Dans sa voiture, située à proximité, était enfermée une petite fille âgée de deux ans et demi. Elle a été secourue quelques minutes plus tard, saine et sauve. En fin de matinée, le corps d'une adolescente a été découvert dans un sentier le long d'un bois à Ougrée. La cause du décès n'est pas encore déterminée, mais le fait est déjà qualifié d'homicide volontaire. Les deux faits sont liés, selon Philippe Dulieu, procureur du Roi de Liège. Les deux filles sont originaires d'Anderlecht et étaient signalées disparues depuis jeudi. D'après une source policière bruxelloise proche du dossier, il s'agirait de deux sœurs. Toujours selon la même source, l'homme aurait abordé l'adolescente sur un réseau social. Il lui aurait proposé de faire du shopping et elle aurait accepté, décidant d'emmener sa petite sœur. L'autopsie des deux corps doit avoir lieu samedi. (Belga)