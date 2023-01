Gala du Sport - Équipe de l'année: classement complet

(Belga) Le classement complet de l'équipe de l'année 2022 attribué vendredi à Anvers à l'occasion du Gala du Sport:

1. Belgian Tornados (athlétisme) 640 points (74x classés premiers) 2. Union Saint-Gilloise (football) 525 (49) 3. Sélection belge de cyclisme 390 (34) 4. Duo sur piste Kopecky Bossuyt (cyclisme) 329 (16) 5. Club de Bruges (football) 296 (13) 6. Belgian Cats (basket) 225 (9) 7. Yellow Tigers (volley) 188 (8) 8. Jumping (Team Belgium) 131 (7) 9. Kayak (Peters/Broeckx) 106 (5) 10. Belgian Lions (basket) 105 (4) 11. Red Wolves (handball) 95 - 12. Belgian Lions 3x3 (basket) 91 (3) 13. Belgian Cheetahs (athlétisme) 87 - 14. Dragons (hockey) 74 (3) 15. Belgian Sharks U23 (Andries/Vandenbussche) 52 (2) 16. Acrogym (Bergmans/De Meyst/Hollebosch) 45 (1) 17. Acrogym (Vlaeminck/De Wever/Raus/Vermeire) 39 (2) 18. Belgian Cats 3x3 (basket) 19 - 19. Belgian Sharks U23 (Rodenburg/Blommaert) 15 - 20. Acrogym (Heijens/Röttger) 10 (1) 21. Red Flames (football) 9 via wildcard 1 22. Quick-Step Alpha Vinyl (cyclisme) 4 via wildcard 23. KRC Genk (football) 3 via wildcard 24. Filou Oostende (basket) 2 via wildcard (Belga)