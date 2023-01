Gala du Sport - Coach de l'année: classement complet

(Belga) Le classement complet du coach de l'année 2022 attribué vendredi à Anvers lors du Gala du Sport:

1. Roger Lespagnard (athlétisme) 592 points (73x classé premier) 2. Jacques Borlée (athlétisme) 420 (29) 3. Sven Vanthourenhout (cyclisme) 325 (38) 4. Karel Geraerts (football) 238 (17) 5. Jorik Hendrickx (patinage art.) 223 (7) 6. Dario Gjergja (basket) 178 (8) 7. Philippe Clement (football) 158 (8) 8. Carl Hoefkens (football) 155 (7) 9. Kenny De Ketele (cyclisme) 154 (6) 10. Jelle Spruyt (patinage) 136 (5) 11. Hilaire Van Der Schueren (cyclisme) 123 (4) 12. Pieter Gysel (shorttrack) 94 (1) 13. Goegebuer/Vandenabeele (haltérophilie) 93 (2) 14. Gert Vande Broek (volley) 92 (5) 15. Fernando Oliva (athlétisme) 81 (1) 16. Tom Steels (cyclisme) 77 (6) 17. Tom Saintfiet (football) 60 (2) 18. Koen Pelgrim (cyclisme) 55 (3) 19. Yerime Sylla (handball) 53 - 20. Kurt Bogaerts (cyclisme) 43 - 21. Kieran De Fauw (cyclisme) 24 (1) 22. Felice Mazzu (football) 12 via wildcard 1 23. Wouter Vrancken (football) 8 via wildcard 1 24. Chris Van Puyvelde (football) 5 via wildcard 1 24. Mark Littlejohn (voile) 5 via wildcard 1 24. Ronny Deila (football) 5 via wildcard 1 27. Roberto Martinez (football) 4 via wildcard 28. Ives Serneels (football) 3 via wildcard 29. Frank Boeckx (football) 2 via wildcard 30. Sam Rotsaert (basket) 1 via wildcard 30. Steven Vanmedegael (volley) 1 via wildcard (Belga)