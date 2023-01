Le contrat d'énergie d'Etienne, fromager à Saint-Gilles, risque d'être multiplié par sept: une "alerte au tsunami" est lancée par le représentant des entreprises

La Fédération des entreprises de Belgique lance un cri d'alarme qu'elle qualifie même d'"alerte au tsunami". L'organisme demande de l'aide au gouvernement. La compétitivité de nos entreprises est mise à mal depuis plusieurs mois par plusieurs facteurs: l'indexation des salaires, le prix de l'énergie mais aussi l'inflation de manière général. Un fromager installé en région bruxelloise nous explique les conséquences de la situation.

Notre équipe se rend chez un fromager installé à Saint-Gilles. Dans sa boutique, les prix ont augmenté. Certains fromages coûtaient quelques euros de moins il y a un an.

Il n'y a pas de chiffre précis, mais plutôt une tendance: entre 4 à 12 % d’augmentation sur l’ensemble des produits vendus dans cette fromagerie. "On n'a pas trop le choix, mais on fait attention aussi, parce qu'on veut avoir toujours des clients. Parce que le client, pour la qualité, est prêt à payer un certain prix, mais jusqu'où?", confie Etienne Boissy, artisan fromager. Pas le choix pour Etienne: il faut répercuter les hausses.

Chez ce fromager, la hausse des prix s'explique par plusieurs facteurs:

augmentation des prix demandés par les fournisseurs,

hausse de la facture énergétique,

des caves de conservation réfrigérée énergivores.

Autre élément: le contrat d'énergie fixe d'Etienne va bientôt se terminer. Le commerçant devra passer au contrat variable. "On paie à peu près en électricité 13.000 euros par an. Là on nous parle de trois, quatre, voire (une facture) multipliée par sept", indique Etienne.

Assumer l'indexation des salaires

C'est un coup dur pour cette entreprise installée depuis 2019. Elle compte aujourd’hui près de quatre employés. Leurs salaires devront eux aussi augmenter. "C'est ce qui nous pose le plus de souci pour l'instant, puisqu'à la fin du mois, on dépend de la convention paritaire de l'horeca, notre charge salariale augmentera de presque 11%", explique Bénédicte Dartois, artisan fromager.

Et pour l'ensemble de la Belgique?

Prenons un peu de hauteur et regardons la situation belge dans son ensemble. Que représente l'augmentation des coûts salariaux et des énergies pour toutes les entreprises? Entre mi-2021 et mi-2023:

l’indexation des salaires signifie une augmentation de 25 à 30 milliards d’euros,

l’explosion des prix du gaz et de l’électricité coutera elle 10 à 25 milliards d'euros supplémentaires.

Ces chiffres sont fournis par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Conséquence: "les entreprises vont diminuer leurs investissements dans ce contexte-là et elles vont aussi avoir des problèmes à faire les exportations qu'elles font normalement, donc cela va avoir un impact assez important sur notre croissance économique", indique Edward Roosens, économiste à la FEB. Un tiers des secteurs sondés ont déjà réduit leurs effectifs et plus de la moitié prévoit de le faire au cours des six prochains mois, annonce la FEB.

Face à ce constat, la fédération lance ce qu'elle appelle une "alerte au tsunami". Les sociétés belges seront moins compétitives et la fédération demande une aide urgente des autorités. "Le gouvernement s'est concentré pendant huit mois sur le consommateur et a oublié le monde des entreprises. Ça sert à quoi de protéger le pouvoir d'achat à très court terme? Quand on perd son emploi à moyen terme, on perd du pouvoir d'achat", réagit Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

Les produits des entreprises belges sont de moins en moins attractifs, notamment sur le marché extérieur, un problème de taille pour une "petite économie ouverte comme la nôtre", souligne Pieter Timmermans. La FEB prédit un ralentissement économique plus aigu que prévu actuellement par les instituts de conjoncture. Une récession située entre -0,5 et -1 en 2023 est probable, selon la fédération patronale.

Protéger la compétitivité belge

La FEB demande au gouvernement fédéral de ne pas imposer de coûts supplémentaires aux entreprises en 2023. La fédération demande un "pacte de compétitivité" afin de réduire le handicap salarial belge estimé à 5,7% par le Conseil central de l'économie. Ce pacte pourrait inclure la prolongation de la réduction des cotisations patronales de 7,07%, esquisse la FEB.

Une nouvelle fois, la fédération plaide pour une révision du mécanisme d'indexation des salaires, par le biais, par exemple, d'un report d'index couplé à une réduction d'impôt pour les bas salaires. "Plus on attend, plus les interventions à l'index seront antisociales", prévient Pieter Timmermans.