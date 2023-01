Onana et Everton s'inclinent contre Manchester United en 32e de finale de FA Cup

(Belga) Manchester United s'est imposé 3-1 vendredi soir face à Everton dans le cadre des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre. Amadou Onana a joué toute la rencontre pour les 'Toffees'.

Antony (4e) a directement mis le feu aux poudres au Old Trafford grâce à une passe bien donnée de Rashford. Quelques minutes après, David de Gea a mal négocié un ballon, ce qui a permis à Conor Coady (14e) de pousser le ballon dans les filets. Après vingt minutes de jeu, Onana a fait appel au staff médical à la suite d'un problème physique. L'international belge s'est vite relevé et a poursuivi la rencontre sans problème. Après la pause, une attaque des Red Devils a été mal déviée par Conor Coady (52e) qui a marqué dans son propre but. À l'entame du dernier quart d'heure, Everton a marqué une deuxième fois grâce à Dominic Calvert-Lewin, mais le VAR en a décidé autrement. L'attaquant était en position de hors-jeu (74e). Dans les temps additionnels, Ben Godfrey a commis un tacle fautif dans la surface de réparation qui a donné un penalty. Marcus Rashford (90+7e) l'a converti et a permis aux Red Devis de clôturer la rencontre avec une avance de deux buts. (Belga)