L'épargne-pension des Belges a fondu en 2022: voici pourquoi

Les 1,8 million de Belges qui se constituent un pécule grâce à un fonds d'épargne-pension ont vu leur épargne se réduire fortement en 2022. Les fonds d'épargne-pension fiscalement avantageux ont enregistré un rendement de -16% en moyenne en 2022, selon les calculs de L'Echo et De Tijd publiés vendredi et basés sur les chiffres du fournisseur de données Infront.

Alors que les fonds d'épargne-pension géraient quelque 25,5 milliards d'euros à la fin de 2021, plus de 4 milliards d'euros se sont évaporés l'année dernière. L'épargnant moyen a perdu 2.312 euros. Les fonds d'épargne-pension ont connu une très mauvaise année à cause de la chute des actions et des obligations. Il est très rare que les deux classes d'actifs subissent de lourdes pertes en même temps.

Il s'agit de la pire performance depuis la crise financière de 2008. Mais cette perte peut être rattrapée dans les années à venir. Les personnes qui prennent leur retraite ne sont pas obligées de clôturer leur épargne-pension immédiatement. Elles peuvent attendre des temps meilleurs.