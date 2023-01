"J’ai vu de suite que la fille était morte": le joggeur qui a découvert le corps de l'adolescente témoigne après le drame près de Liège

Nous en savons un peu plus ce samedi sur ce terrible drame en province de Liège où le corps d'une adolescente de 14 ans a été découvert hier dans un bois à Ougrée. Sa sœur, de deux ans et demi, est saine et sauve. Elle a été retrouvée non loin dans une voiture à Plainevaux près de Neupré. Le propriétaire de la voiture s'est , lui, pendu à une barrière. Les deux décès sont liés, celui de l'adolescente et celui du propriétaire de la voiture âgé de 37 ans.

Une grosse pierre était à côté d’elle

Selon les premières informations, tout aurait commencé par un contact sur les réseaux sociaux entre l'homme de 37 ans et l'adolescente. Il lui aurait proposé une sortie shopping. La jeune fille aurait accepté et décidé d'y emmener avec elle sa petite sœur de deux ans et demi. Il n'existe pourtant aucun lien de parenté entre l'homme et les deux sœurs originaires d'Anderlecht (Bruxelles). Les deux sœurs étaient portées disparues depuis jeudi. Un avis de recherche avait été lancé à travers le pays. Hier, l'homme est finalement retrouvé mort, pendu, à Neupré. Il s'agirait donc d'un suicide.

Dans sa voiture, la petite fille de deux ans et demi est retrouvée vivante, mais elle est en état de choc. Un sac appartenant à la jeune fille de 14 ans s'y trouve aussi, mais aucune trace de l'adolescente. Son corps est finalement aperçu à l'entrée d'un bois, 10 km plus loin, à Ougrée, dans l'entité de Seraing. C'est un joggeur qui a fait cette découverte macabre. On ne connaît pas encore les causes de la mort, mais les faits sont déjà qualifiés d'homicide volontaire. La victime a été retrouvée couchée sur le dos, une partie du crâne défoncée. Une grosse pierre était à côté d’elle. L'autopsie des deux corps, la victime et le suspect, doit avoir lieu aujourd'hui.

J’ai vu de suite que la fille était morte

Le joggeur qui a découvert le corps de l'adolescente de 14 ans explique dans les colonnes de SudPresse: "J’étais en train de courir quand tout à coup, j’ai aperçu deux pieds, à cinq mètres du chemin. J’ai pensé à un mannequin. Ce qui est étonnant, c’est que personne ne se soit arrêté avant moi, car la victime était visible."

Le joggeur poursuit : "Je me suis approché et c’est là que j’ai vu le corps de l’adolescente. Aussitôt, j’ai appelé la police, et puis ma mère. Au téléphone, la dame du dispatching de la police m’a demandé de m’approcher du corps pour voir si la personne était en vie. Je me suis approché à un mètre environ. J’ai vu de suite que la fille était morte. (…) Au début, je lui donnais la vingtaine. Je ne pensais pas qu’elle était si jeune. Elle était de type caucasien ou maghrébin, elle avait des cheveux noirs bouclés. Sa peau était d’un blanc transparent et le corps rigide. Je pense que le crime a dû avoir lieu quelques heures plus tôt".