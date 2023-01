Drame près de Liège: le cousin de l'homme retrouvé mort par pendaison s'exprime

Le cousin de l'homme retrouvé mort par pendaison à Plainveaux (Neupré, près de Liège) s'exprime à notre micro ce samedi. Il se dit "choqué". Il décrit son proche, Olivier, comme quelqu'un d'"aimant" et de "posé". L'individu était père de trois enfants.

Pour rappel, un Sérésien de 37 ans a été retrouvé pendu, vendredi en début de matinée, à Plainevaux. Dans la voiture de l'individu, garée à proximité, se trouvait une fillette de deux ans et demi, qui a pu être sauvée. Vendredi également, vers midi, le corps sans vie d'une adolescente de 14 ans, originaire d'Anderlecht, avait ensuite été découvert le long d'un un sentier à Ougrée (Seraing).

Le parquet liégeois a rapidement établi que les deux faits semblaient liés. L'adolescente anderlechtoise a vraisemblablement été contactée par le trentenaire via les réseaux sociaux. Le Sérésien lui aurait proposé d'aller faire du shopping et un rendez-vous aurait été fixé en région bruxelloise. La jeune fille aurait accepté la proposition et aurait emmené sa petite soeur avec elle. Les deux filles avaient été signalées disparues dès jeudi soir.

C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé

Ce samedi, le cousin du Sérésien explique être "choqué" par l'affaire. "C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé", nous dit-il. "On n'y croit pas. On ne pense pas que c'est un fait volontaire. Maintenant, je ne veux pas faire polémique non plus. Ça aurait peut-être pu démarrer sur un accident, et en ayant pris panique… Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il n'avait aucune pensée criminelle dans sa vie", affirme-t-il.

Le suspect était toutefois déjà connu de la justice pour un incendie volontaire survenu l'année dernière. Le Sérésien était également un ancien consommateur d'alcool et de stupéfiants.

Il s'est toujours occupé des siens

Le cousin du suspect le décrit comme "un papa aimant". "Il s'est toujours occupé des siens, que ce soit de ses enfants, sœurs, frères, mères, cousins. On a toujours été une famille assez soudée. On s'entraide assez bien. On est de bonnes personnes, nous sommes de bonnes familles. On ne sait pas, on est vraiment autant perturbé que la famille de la mademoiselle. On est très choqué", explique-t-il.

C'est quelqu'un qui aimait se retrouver au bord d'un chalet et regarder le paysage

Pour ce cousin, rien n'indiquait que le Sérésien de 37 ans aurait pu commettre un acte grave. "Moralement et psychologiquement, c'était un jeune homme posé dans sa tête, qui avait ses idées, qui avait des objectifs dans la vie. Un de ses objectifs, c'était par exemple d'atteindre la Suisse, parce qu'il adorait ce pays. Moi, je peux vous expliquer pourquoi, c'est parce que c'est l'air libre. C'est moins de pression qu'ici. C'est quelqu'un qui aimait se retrouver au bord d'un chalet et regarder le paysage. Maintenant voilà, c'est un homme qui n'a jamais eu de pensée suicidaire, jamais", explique le témoin. D'après lui, si le suicide est confirmé, cela aurait pu être vu comme une "échappatoire" par le Sérésien.

On veut exprimer notre deuil à la famille de la défunte

Lors de notre interview, l'homme tient à adresser un message à la famille de la fillette et de l'adolescente décédée. "On est tous endeuillé, et on veut exprimer notre deuil à la famille de la défunte. On se met tout à fait à leur place. On comprend très bien. Nous sommes là pour apaiser, et surtout laisser faire l'enquête", confie-t-il.

Le suspect était lui-même père de trois enfants. "Les deux grandes sont très mal. Elles ont perdu un papa. Je ne m'avance pas trop, parce que je les ai vues de loin. La maman est une très très bonne personne. Elle accompagne très bien ses enfants pour amener un deuil le plus serein possible, et pour que les enfants puissent un jour peut-être faire un deuil. En sachant que la maman n'était plus avec le papa, mais voilà, elle garde en tout cas son rôle de mère, et c'est une très bonne personne", conclut-il.