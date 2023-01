Fabrizio trouve une pièce en or dans sa galette des rois: il est venu l'échanger contre 500€ dans cette boulangerie de Saint-Gilles

Nous vous avons parlé jeudi d'une boulangerie de Saint-Gilles qui a dissimulé quatre pièces d'or dans ses galettes des rois. Les premiers gagnants sont venus récupérer leurs prix ce samedi: 500 euros en liquide. Ils sont, vous l'imaginez, ravis. Presque autant que la patronne des lieux, qui n'a jamais vendu autant de galettes que cette année.

Fabrizio a trouvé une petite pièce en or de 18 carats dans sa galette des rois. Il est venu ce samedi l'échanger contre 500 euros, la valeur marchande de ce petit trésor. "J'ai eu la chance d'être le roi, en plus italien, en Italie on n'a pas cette tradition, je l'ai connue ici. Donc voilà, pour un jour je suis un roi belge", confie Fabrizio, le sourire aux lèvres.

Cette année, une boulangerie-pâtisserie familiale de Saint-Gilles a décidé de placer des pièces en or dans quatre galettes de rois. Elles remplacent les traditionnelles fèves. L'opération a valu au commerce une vente record ce vendredi: 1.000 galettes vendues en une journée.

Les rois chanceux ne se sont pourtant pas encore tous manifestés. "Il n'y a que deux qui se sont présentés pour le moment", nous explique Marie Cauchie, boulangère associée.

Avec les 500 euros gagnés en mangeant une part de galette achetée par ses beaux-parents, Fabrizio a décidé de jouer les grands seigneurs. "Au début, je voulais les garder pour moi!", lance-t-il d'abord en riant. "Non je rigole! Je n'ai pas réfléchi, on va se faire plaisir tous ensemble en famille. Un bon petit restaurant", conclut-il.