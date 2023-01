Les Belges à l'étranger - Doku qualifie Rennes en Coupe de France, l'Inter rejointe en fin de match à Monza

(Belga) Jérémy Doku a inscrit le but de la qualification pour Rennes, vainqueur 1-2 de Bordeaux (deuxième division), samedi, en 32e de finale de la Coupe de France.

Le Diable Rouge a marqué le deuxième but de son équipe à la 53e minute d'une reprise depuis le point de penalty. Doku n'avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Arthur Theate avait, lui, lancé en profondeur Benjamin Bourigeaud pour l'ouverture du score des Bretons (23e). Entre ces deux buts, Josh Maja avait remis les deux équipes à égalité (45e+2). Bokele Mputu a laissé Bordeaux à dix après un tacle dangereux (60e). Doku a cédé sa place à Kamaldeen Sulemana à un quart d'heure du terme. En Italie, l'Inter Milan a été rejointe en fin de match (2-2) à Monza lors de la 17e journée. Matteo Darmian (10e) et Lautaro Martinez (22e) ont par deux fois donné l'avantage aux 'Nerazzurri', mais Patrick Ciurria (11e) et Luca Caldirola (90e+3) ont permis à Monza d'égaliser. Romelu Lukaku est monté à la 55e minute à la place d'Edin Dzeko. L'Inter (34 points) occupe la quatrième position, à 7 longueurs du leader, Naples, qui se déplace dimanche à la Sampdoria. Monza (18 points) est 14e.