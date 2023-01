Le film Vortex remporte le Grand Prix 2023 décerné par les critiques de cinéma belges

(Belga) L'Union de la Critique de Cinéma (UCC), qui représente les critiques de cinéma professionnels belges, a décerné son grand prix annuel au film Vortex, du réalisateur franco-argentin Gaspard Noé, a annoncé dimanche par communiqué Marc Bussens, le président de l'UCC.

L'UCC estime que le film est "une oeuvre radicale et magistrale sur la vieillesse et la toxicité du temps qui passe". Le film utilise la technique de l'écran divisé, ce qui permet au spectateur d'assister en parallèle et en direct à la dérive de ses personnages. Pour l'UCC, cela "constitue une expérience cinématographique puissante, d'une grande sobriété". Parmi les autres finalistes pour le Grand Prix 2023 figuraient 'Close' de Lukas Dhont (qui avait déjà été sacré meilleur film belge de 2022 par l'UCC), 'Triangle of Sadness' de Robert Östlund, 'Drive my Car' de Ryûsuke Hamaguchi et 'EO' de Jerzy Skolimowski.