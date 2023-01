Un temps variable pour terminer les vacances

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes très nuageuses dimanche après-midi, avec des averses qui se développeront dans la moitié est du territoire, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Au fil de la journée, le risque de quelques averses locales grandira dans la partie ouest. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent de sud­ sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 40 à 60 km/h. La nuit prochaine sera marquée par des averses pouvant être localement intenses, accompagnées de rafales de vent poussant jusqu'à 65 km/h par endroits. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 6 degrés dans l'ouest. (Belga)