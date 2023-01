Drame de Vaudignies: plusieurs centaines de personnes marchent en mémoire de Sara et de ses deux enfants, Emmy et Marty 

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Vaudignies ce dimanche après-midi. Les participants ont marché en mémoire de Sara et de ses deux enfants, Emmy et Marty, 9 et 7 ans, décédés le 30 décembre dernier dans cette localité de Chièvres.

Le tonton de Sara a demandé à ce qu'une stèle soit installée en leur mémoire. Le bourgmestre a répondu par la posivite. Il n'y a pas encore de date fixée, mais ce sera "le plus vite possible", a-t-il indiqué.

Pour rappel, un homme, son ex-compagne et deux enfants sont décédés le vendredi 30 décembre en fin d'après-midi à Vaudignies après un conflit familial. Il est environ 17h lorsqu'un homme débarque au domicile de son ex-compagne. Il vient y déposer leurs deux enfants. Ces derniers se trouvent en garde alternée. Mais sur le pas de la porte, la situation dégénère. L'homme aurait aspergé d'essence son ex-femme avant de l'enflammer. L'individu aurait ensuite pris la fuite en voiture avec les deux enfants. Le véhicule dans lequel se trouvaient les trois membres de la famille s'est aussi embrasé. "Un véhicule est parti assez rapidement de la maison de l'ex-compagne, s'est enflammé et a explosé et de là, le drame que l'on connaît", a indiqué le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel.

Les funérailles de la famille victime du drame ont eu lieu ce jeudi à 14h à l'Eglise de Lombise.