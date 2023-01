La Maison de Rubens ferme ses portes pour une rénovation de plusieurs années

(Belga) A Anvers, la Maison de Rubens - Rubenshuis - a accueilli des visiteurs pour la dernière fois ce dimanche. Elle fermera ensuite ses portes pour une rénovation en profondeur qui devrait durer plusieurs années.

Le musée, ancienne maison du peintre Pierre Paul Rubens, sera restauré et agrandi avec notamment de nouveaux espaces pour des expositions. Son accessibilité et sa durabilité seront améliorées. Un nouveau bâtiment sera en outre construit côté jardin pour accueillir les visiteurs. Il devrait également abriter un café, la bibliothèque Rubens et un centre de recherche. Au terme des travaux, la maison Rubens sera presque deux fois plus grande qu'aujourd'hui. Le projet représente pour la ville d'Anvers un budget de 22,7 millions d'euros, l'office régional du tourisme VisitFlanders ajoutant 3 millions supplémentaires. Aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture.