Contestée par Alexander De Croo, la ministre des Pensions persiste: "Avec ma réforme, nous voulons valoriser le travail et les travailleurs"

Ce lundi matin, Karine Lalieux était l'invitée de la matinale de Bel RTL. À 7h50, elle a répondu aux questions d'Antonio Solimando.

La ministre socialiste des Pensions, qui continue de travailler à sa réforme, s'est vue attaquée de toute part à ce propos, et notamment par son Premier ministre.

"La grande partie a déjà été faite, cependant", tient-elle à rappeler. "Avec la revalorisation de la pension minimum, un million de pensionnés vont voir leur pouvoir d'achat augmenter de 250 euros nets par mois, c'était une volonté des socialistes".

Cependant, comme le rappelle Antonio Solimando, le Bureau du plan et la Commission européenne trouvent que la réforme proposée ne va pas assez loin et ne permettra pas de garantir un système de pensions viable d'ici plusieurs décennies. "Mais par rapport à ça, nous avons travaillé", précise la Ministre. "Nous avons travaillé dans des réformes structurelles pour valoriser les travailleurs et le travail, pour soutenir et encourager les personnes âgées à continuer de travailler, si elles en ont la possibilité, avec le bonus pension".

Les organismes de calcul estiment pour autant que c'est encore trop cher, et que ce ne sera pas soutenable. "Nous avons donc continué à travailler avec mes équipes, et des corrections sont là, au niveau du bonus pension, notamment, mais il est hors de question qu'on touche au pouvoir d'achat des pensionnés".

Du côté du Premier ministre De Croo, on a également contesté le texte de Karine Lalieux en proposant d'autres propositions. "Il trouvait peut-être que mes propositions n'étaient pas assez de droite, mais mon projet n'est pas le même qu'un projet de l'Open VLD. Les propositions qu'il a proposées, je ne les accepte pas, puisqu'il ne prévoyait plus l'augmentation de la pension minimum", termine Karine Lalieux.