Une partie du toit du Cora de Rocourt s'effondre: inondée, la galerie est fermée jusqu'à nouvel ordre

La police et les pompiers de Liège ont été appelés ce dimanche peu après 23h pour une intervention sur le site de la galerie Cora à Rocourt. Une partie du toit de l’aile ouest de la galerie commerçante, côté rue des Français, s’était effondrée sous le poids d’une grande quantité d’eau accumulée sur le toit, nous rapporte la police de Liège.

La galerie est inondée et les dégâts sont très importants. Une évaluation de la situation et de la stabilité de la structure est attendue. En attendant les conclusions de cette réunion, la galerie et le supermarché resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.