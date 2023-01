"Iles de Paix" lance sa 53e campagne de récolte de dons avec le soutien de Virginie Hocq

(Belga) La nouvelle récolte de dons de l'ONG "Iles de Paix" aura lieu les 13, 14 et 15 janvier prochains, annonce-t-elle lundi par voie de communiqué. L'actrice et humoriste belge Virginie Hocq sera l'ambassadrice de cette 53e campagne.

L'organisation belge, qui œuvre à la création de systèmes alimentaires durables en Afrique et en Amérique latine, bénéficie du soutien de la comédienne, qui a eu l'occasion de se rendre sur le terrain en Tanzanie, pour y découvrir les différents projets mis en place. "Ma rencontre avec les agricultrices et agriculteurs tanzaniens est surtout humaine. En désamorçant les choses avec le rire, je suis rentrée dans leurs vies et j'ai pu apprendre énormément de choses. Je suis épatée par le nombre de techniques utilisées. Je les ai vu intégrer des techniques agroécologiques puis les partager à leur tour à d'autres familles de la région", explique-t-elle. Les 13, 14 et 15 janvier, les collectes de dons se tiendront à Bruxelles et dans toute la Wallonie. L'ONG précise que l'argent ainsi récolté servira à financer "de nombreux projets d'agriculture familiale au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou, en Bolivie et en Tanzanie". Lors de cette campagne, quelque 40 000 élèves et enseignants belges de l'enseignement primaire et secondaire seront sensibilisés à l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire via des animations et des projets spécifiques. "Iles de Paix" est basée à Huy (province de Liège), et a été créée en 1962 par le Père Dominique Pire, Prix Nobel de la paix en 1958. (Belga)