Canal de Suez : un navire échoué remis à flot, le trafic reste normal

Un navire s'est échoué dans le canal de Suez avant d'être remis à flot, sans perturber le trafic dans ce passage maritime par lequel transite 10 % du commerce mondial, ont assuré lundi les autorités égyptiennes.

"Le M/V Glory a été remis à flot par l'Autorité du canal de Suez" après s'être "échoué alors qu'il rejoignait un convoi près d'Al-Qantara", non loin de la ville d'Ismaïlia, dans le nord-est de l'Égypte, a indiqué l'agent maritime norvégien Leth. De son côté, le patron du canal, Oussama Rabie, a rapporté que "51 navires circulent dans les deux sens lundi", estimant que le trafic n'était pas perturbé. L'information est ultra-sensible pour l'Égypte, en pleine crise économique - sa monnaie a perdu en 2022 75 % de sa valeur - et à la recherche de dollars. Le Canal de Suez est l'une de ses premières sources de revenus en devises avec plus de sept milliards de dollars de revenus chaque année. En mars 2021, l'Ever Given, un porte-conteneurs géant de presque 200 000 tonnes dont la proue s'est encastrée dans la rive est du canal pendant une tempête de sable, avait bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l'Europe et l'Asie. L'opération de sauvetage avait duré six jours et coûté la vie à un agent de l'Autorité du canal de Suez. L'Égypte avait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture alors que les assureurs avaient estimé à des milliards de dollars de perte par jour pour le commerce maritime mondial. Lundi toutefois, l'incident a été limité dans le temps.