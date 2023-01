Prolongation du nucléaire : Le gouvernement se réunit en comité restreint à 15h30

(Belga) Le gouvernement fédéral se réunira ce lundi à 15h30 en comité restreint. Sur la table des discussions, le dossier de la prolongation du nucléaire, a indiqué le porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo.

Alors qu'un accord avec Engie était attendu pour la fin de l'année passée sur la poursuite de l'activité des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les deux parties ont décidé le 31 décembre de prolonger leurs négociations de quelques jours. Dimanche, à l'occasion d'un congrès de son parti, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a affirmé que la conclusion d'un accord était une "question d'heures". Lundi matin, sur Bel RTL, la ministre des Pensions Karine Lalieux a indiqué que le dossier avait été finalisé ce week-end et qu'il était en cours de relecture au sein des différents cabinets. Des réunions "au plus haut niveau" ont encore eu lieu dans la matinée. Jusqu'à présent, la discrétion est de mise sur l'existence d'un accord. Il est question d'un "projet d'accord", selon une source. La convocation d'un "kern" ne signifie pas "de facto" qu'il y a accord. "Chaque chose en son temps", indique une autre source. "Un accord n'est pas conclu à ce stade", disait une troisième source. (Belga)