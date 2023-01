Le festival WinterFloridylle a attiré 23.000 visiteurs au Jardin Botanique de Meise

(Belga) La 7e édition du festival de lumières et de sons WinterFloridylle proposé au Jardin Botanique de Meise pendant les dernières vacances scolaires a fait le plein et attiré environ 23.000 visiteurs, selon une information de VRT NWS confirmée lundi par l'institution.

Le concept est resté le même: les visiteurs se sont vus proposer un parcours agrémenté d'un spectacle son et lumière. Le Jardin de l'île, récemment ouvert, était inclus dans le parcours. Au total, la promenade était longue de 3,5 kilomètres. "Les aménagements étaient tous basés sur le monde des plantes et des jardins", explique Manon van Hoye du Jardin Botanique de Meise. L'année 2022 a également été positive pour le Jardin botanique de Meise qui a accueilli plus de 245.000 visiteurs, soit 20.000 de plus que l'année précédente. "Notre objectif était d'atteindre 250.000 visiteurs en 2025. Nous y sommes donc presque", dit encore Manon van Hoye. (Belga)