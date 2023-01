Action de grève chez Epicura pour dénoncer le manque de personnel hospitalier

(Belga) Les travailleurs, tous services confondus, du groupe hospitalier Epicura à Hornu et à Baudour (Hainaut) ont marqué lundi leur mécontentement par une action de grève. Le Setca avait déposé un préavis venu à échéance jeudi dernier.

Par leur mouvement, les militants ont voulu mettre en cause le non-maintien de deux travailleurs en poste pendant la nuit dans les unités de soins, le manque de bras généralisé dans les différents sites du groupe Epicura, et la charge de travail qui ne cesse d'augmenter. "Une centaine de travailleurs délégués dans les différents services, tant à Hornu qu'à Baudour, ont participé à l'action de lundi", a expliqué Patrick Salvi (Setca). "Le travail a donc pu se poursuivre normalement dans les différents secteurs des hôpitaux. Notre action est un message fort qui met en garde la direction car nous n'acceptons pas la situation." Le syndicat pointe notamment l'organisation du travail qu'il juge "déplorable". "La situation sur le terrain est déjà très difficile. Le personnel est à bout et la direction a néanmoins décidé de supprimer 30 ETP (équivalents temps plein, NDLR) pour mettre son budget en équilibre." "La situation dans les hôpitaux ne s'est pas détériorée ces dernières semaines à cause de la bronchiolite, la grippe et le Covid dans les services d'urgence", a encore souligné le représentant du Secta. "Le personnel soignant est en souffrance depuis plus de trois ans à cause du manque d'effectif. L'aide du 'fonds Blouses Blanches' n'a été qu'une partie de la solution." Le Setca a annoncé qu'une rencontre était prévue mercredi 11 janvier avec la direction d'Epicura. (Belga)