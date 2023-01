"Privilégier le thé vert": les conseils de Nathalie Masset pour se détoxifier à l'aide de thé

Nathalie Masset est sommelière de thé. Ce lundi, au micro du RTL Info Bienvenue, elle donne ses conseils pour une bonne détox… à base de thé.

Les fondamentaux de la détox, qu'est-ce que c'est ?

La détox est exploitée par le marketing. Le mot détox est un mot enveloppe dans lequel on va venir glisser pas mal d'éléments, mais un thé détox, c'est un peu redondant parce que, par essence, le thé est détoxifiant.

Le côté détox consiste à éliminer les résidus ?

Oui, pour aider nos organes qui y sont déjà dédiés à ça. La détox, le foie, les reins,… Le font naturellement mais on peut donner un petit coup de boost, surtout après les fêtes quand on a exagéré. Le thé va venir aider au nettoyage mais on ne peut pas dire que c'est en buvant trois ou quatre tasses de thé par jour qu'on va nettoyer l'organisme si on continue à manger gras.

Comment consommer le thé si on veut en tirer des bénéfices ?

On peut boire du thé pendant une semaine ou deux le temps de sa cure de détox mais boire du bon thé toute l'année, finalement, ça peut aider à nettoyer l'organisme en permanence. Il est important de boire du bon thé. Par facilité, on a souvent l'habitude de boire des petits sachets. Il faut savoir que ce qu'il y a dans les petits sachets, les professionnels l'appellent "dust" pour poussière en anglais. Il vaudrait mieux consommer des feuilles de thé entières.

La chaleur, ça joue ?

Ça joue énormément. Ne jamais mettre de l'eau bouillante sur le thé parce que ça casse ses vertus. L'idéal pour un thé noir, c'est d'utiliser une eau qu'on appelle souriante (qui fait de toutes petites bulles à la surface) ou bien carrément une température à 80 degrés pour un bon thé vert. Plus vous montez en température, plus vous risquez d'anéantir les bienfaits.

Y a-t-il des types de thé plus détoxifiants que d'autres ?

Un thé est toujours issu de la même plante mais ce qui va faire qu'il est considéré comme noir ou vert ou autre, c'est le traitement qu'il va subir. Moins il y a de manipulations, mieux ce sera pour la santé. Donc on privilégiera plutôt le thé vert.