"Il y a la peur de se faire contrôler": Guy et Mimoun se battent pour être reconnus parents légaux de leurs deux enfants

Ce lundi soir, l'émission "Images à l'appui" se penche sur l'histoire de deux hommes, Guy et Mimoun, qui se battent pour être reconnus comme étant les parents légaux de leurs deux enfants nés d'une mère porteuse.

Gabriel et Valentino ne sont toujours pas reconnus comme étant des citoyens belges. Les deux enfants n'ont pas de papiers et leurs deux papas dénoncent cette situation. Sans papier, les enfants sont privés de mutuelle et d'allocations familiales.

"Il y a la peur de se faire contrôler et qu'on nous dise 'vous vous promenez avec des enfants, à qui sont-ils ?'. Ça fait peur et ça fait réfléchir. Il faut que les garçons aient des papiers, ils rentrent à l'école l'année prochaine. On trouve ça logique et normal que nous soyons reconnus tous les deux comme les parents de nos enfants", rapporte le couple dans un extrait diffusé dans le RTL info Avec Vous.

